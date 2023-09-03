Библиотекам должно уделяться больше внимания

Один из вопросов, который меня волнует - это тема, связанная с библиотеками. Внимание к библиотекам должно повышаться.

Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам после завершения Форума азербайджанского языка и литературы народный поэт Рамиз Ровшан.

"Я человек, который живет книгами. Но писатели должны учитывать, что мы живем в современном мире, в мире, где интернет, современные технологии занимают одну из ведущих позиций. И сегодня приходить на встречи с читателями только с книгой недостаточно", - сказал он.

Народный поэт также выразил удовлетворение тем, как прошел Форум азербайджанского языка и литературы.

"Форум прошел в формате оживленных дискуссий. Именно такой формат живого общения необходим", - добавил она.

Отметим, что Форум азербайджанского языка и литературы, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, при поддержке министерства науки и образования Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошел 1-3 сентября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Открытие Форума состоялось 1 сентября в городе Шамахы, подарившем литературе и культуре Азербайджана выдающихся личностей. Работа форума продолжилась 2 и 3 сентября в Баку во Дворце "Гюлистан".

Мнения и предложения экспертов, озвученные на форуме, будут обобщены и отражены в Государственной программе "Культура Азербайджана - 2040".