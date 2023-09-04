Известная азербайджанская художница рассказала о своем участие в международном симпозиуме в Казахстане

Известная азербайджанская художница Асмар Нариманбекова приняла участие во II международном симпозиуме "Ботай - культура великой степи", который недавно прошел в Казахстане. Симпозиум завершился грандиозной выставкой. Художники представили свои картины в областном историко-краеведческом музее в Петропавловске.

В симпозиуме приняли участие 20 художников из девяти стран мира. За это время они познакомились с историко-культурным наследием региона, провели мастер-классы для подростков, а также приняли участие в пленэре на территории Республиканского государственного музея-заповедника "Ботай" и Шалкар-Имантауской курортной зоны Айыртауского района.

Как передает Day.Az, Асмар Нариманбекова поделилась с АЗЕРТАДЖ своими впечатлениями о прошедшем событии: "Это было очень интересное, насыщенное мероприятие. Первую неделю мы жили и работали на природе, у нас был плэнер, мы набирались впечатлений, вдыхали в себя красоту природы. Вторую неделю мы продолжали работать уже в самом Петропавловске, в мастерских. За 15 дней я создала 6 картин для отчетной выставки".

Одним из организаторов симпозиума выступил социальный фонд "Союз ЖАСА". Его создатели активно занимаются социализацией детей из детских домов: организуют для них различные выезды, мастер-классы и другие мероприятия. Художники передали фонду часть своих работ для благотворительного аукциона. На вырученные средства будут организованы другие выезды для детей.

"Мы проводили мастер-классы с детьми из детских домов. Это очень хороший, позитивный процесс, - рассказывает собеседница агентства. - Дети писали картины с нами. Это была моя идея расстелить на длинных столах рулон бумаги и работать вместе. А потом мы повторили этот опыт уже сами в последний день перед прощанием - добавили в композицию готовой работы свои элементы".

Ботай - это энеолитическое поселение, памятник древней цивилизации, где впервые была одомашнена лошадь.

"Я сравнивала Ботай с нашим Гобустаном, - вспоминает художница. - И с другими местами Азербайджана, где проходили раскопки и где были найдены следы цивилизации. Например, с Габалой, где я тоже была на симпозиуме. Между нашими народами есть большая связь, так как мы представители тюркских народов и имеем тюркские корни".

Всего за период форума было создано больше ста работ.

"У нас было замечательное открытие выставки, наше творчество было представлено зрителю, - говорит Асмар Нариманбекова. - Получилось много разных стилей. Такие симпозиумы - замечательная инициатива, так как художники из разных стран мира могут встретиться в одном пространстве, пообщаться, обменяться опытом. До этого я была в Сербии, где тоже принимала участие в форуме. Там была другая атмосфера, потому что собрались художники из другой части света. Это всегда очень интересно. И это хороший процесс, когда ты находишься в потоке человеческих энергий. Наблюдая за тем, как работают другие, ты всегда растешь, чему-то учишься. Это интересно и необходимо для того, чтобы развиваться и создавать что-то новое".

Асмар Нариманбекова - заслуженный художник Азербайджана, педагог, доцент Азербайджанской художественной академии, участник многочисленных культурных мероприятий, дочь народного художника Азербайджана и СССР Тогрула Нариманбекова и заслуженного художника Азербайджана Эльмиры Гусейновой.