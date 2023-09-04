В Баку прошло мероприятие "Путешествие в этнокультурную среду Западного Азербайджана" - ФОТО
3 сентября при организационной поддержке Министерства культуры перед Центром Гейдара Алиева было организовано мероприятие в целях демонстрации этнокультурной среды и нематериального культурного наследия Западного Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, на мероприятии под названием "Путешествие в этнокультурную среду Западного Азербайджана" были представлены стенд с национальной одеждой и кухней, относящиеся к Западному Азербайджану, предметы быта, а также 3D-макеты известных исторических памятников.
На мероприятии, продолжившемся концертной программой, прозвучали песни, посвященные Родине, родному краю и ашугские мелодии Западного Азербайджана.
Отметим, что в мероприятии, проведенном под открытым небом, приняли участие депутаты Милли Меджлиса, представители медиа, жители столицы и зарубежные гости.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре