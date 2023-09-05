По итогам II Международного юношеского кинофестиваля Salam снято 20 фильмов

По итогам II Международного юношеского кинофестиваля Salam, организованного с 28 по 31 августа киностудией "Нариманфильм" при поддержке министерства культуры, министерства науки и образования Азербайджанской Республики, а также при генеральном спонсорстве PASHA Holding, снято 20 коротких фильмов, сообщили Day.Az в пресс-службе "Нариманфильм".

В рамках фестиваля участники посмотрели на большом экране короткометражные фильмы, снятые ими в рамках киномарафона. Для подростков был представлен семинар "Киномарафон", который проводился в соответствии с принципами проекта "Азербайджанский киномарафон" (CineMarathon/Azerbaijan). Данный проект начал свою деятельность в сентябре 2012 года в рамках международного проекта Cinemasports (cinemasports.com), который был создан в США в 2004 году и впоследствии приобрел широкую популярность во многих странах. Основная идея Cinemasports заключается в том, что участники, как в командах, так и индивидуально, по заданной теме или с использованием определенных элементов (эти составляющие объявляются в день мероприятия), в течение короткого периода времени (10, 24 или 48 часа), используя подручные гаджеты, снимают короткометражный фильм. Такое мероприятие называется киномарафоном. Показ фильмов на фестивале сопровождался презентацией авторов, обсуждением готовых работ, отзывами наставников киномарафона и гостей фестиваля.

"Основной целью киномарафона является не оценка готовых работ, а создание возможности для участников ощутить творческий процесс и проявить себя в условиях крайне ограниченных временных рамок. Здесь, прежде всего, играет роль не профессиональная подготовка, а талант, изобретательность, креативность и интуиция", - отметил основатель-президент фестиваля, основатель киностудии "Нариманфильм", заслуженный работник культуры Азербайджана Нариман Мамедов.

Наставники киномарафона второго фестиваля Salam - основатели CineMarathon/Azerbaijan Гурбан Буньятов и Эльдар Исмаилов, основатель театра dOM Тарлан Расулов, режиссер Орхан Агазаде, искусствовед и основатель Творческого центра Asmart Асмар Абдуллаева выразили мнение, что фильмы, снятые участниками фестиваля, оказались очень успешными. Около 350 подростков были разделены на группы и за 4 дня создали 20 короткометражных фильмов. Показ этих фильмов на большом экране вызвал большой ажиотаж в зале и оставил глубокие впечатления.

Отметим, что первый фестиваль был проведен в сентябре 2019 года. В рамках проекта проходят показы фильмов разных стран, проводятся встречи с режиссёрами и актёрами, обсуждения фильмов, а также демонстрируются снятые подростками короткометражные видеоролики на большом экране. Главная цель фестиваля - создание дружественных связей среди подростков Азербайджана и других стран, пропаганда культуры Азербайджана, воспитание молодежи в соответствии со всемирными духовными ценностями, а также содействие формированию хорошего художественного вкуса и понимания кино у юного поколения посредством демонстрации высококачественных профессиональных фильмов.

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