В преддверии показа грандиозного балета Арифа Меликова "Легенда о любви"

"Тихо. Идет репетиция!" На сцену Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева поднимаются музыканты в повседневной одежде, рассаживаются по своим местам, настраивают инструменты. Появляется дирижер, тоже в повседневной одежде, взмахивает своей "волшебной музыкальной палочкой" и звуки потрясающего произведения разносятся по всему залу, где нет зрителей... Буквально в поте лица часами музыканты репетируют, чтобы через две недели предстать во всей красе, естественно, в смокингах, и показать свое мастерство, порадовать зрителей мировым шедевром классического искусства...

При организации Фонда Гейдара Алиева один из шедевров мировой классической музыки - балет выдающегося композитора, народного артиста Арифа Меликова "Легенда о любви" спустя более 60 лет вновь торжественно ставится на родине автора.

Балет "Легенда о любви" 18 и 19 сентября будет представлен на сцене Дворца Гейдара Алиева. Показ этого балета создаст особую атмосферу праздника в Национальный день музыки, объединив великолепную музыку, сценическую постановку и аранжировку.

Спектакль будет показан в постановке известного балетмейстера Юрия Григоровича, сценическом оформлении известного художника Симона Вирсаладзе, в нем выступят балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, танцоры Азербайджанского государственного ансамбля танца, студенты Бакинской хореографической академии. Произведение будет исполнено Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, профессора Ялчина Адигезалова.

Ялчин Адигезалов: "Для каждого из нас это большая ответственность и мы волнуемся в преддверии большого праздника классического искусства - показа легендарного балета Арифа Меликова "Легенда о любви", который имеет славную историю и ставился на многих мировых сценах. Этот балет жил и будет жить, как и другие шедевры национального искусства. Этот проект реализуется совместно с солистами Большого театра России. Это уникальный балет, в котором нет увертюры, а есть пять аккордов, которые посвящены создателям произведения: Назым Хикмет - автор пьесы, Юрий Григорович - балетмейстер, Симон Вирсаладзе - художник, Ниязи - дирижер-постановщик и сам композитор - Ариф Меликов. В мировом балетном искусстве нет подобного спектакля. И еще и потому, что в нем нет игры актеров балета, а произведение сопровождается танцами и потрясающей музыкой. И еще, к балету не была написана сюита, я постарался и написал, и будут опубликованы ноты этой сюиты".

Азербайджанский дирижер, который прославляет имя страны на мировых сценах, поделился и воспоминаниями.

"Я вырос на глазах у Арифа Меликова, когда мы жили в Доме композиторов. Я его называл - дядя Ариф, потому что он был другом моего отца (ред. - видный дирижер и педагог, народный артист Васиф Адигезалов), мы дружили семьями, постоянно ходили друг к другу в гости. Около 25 лет мы жили в Доме композиторов, он был моим учителем. В 1989 году, когда я вернулся в Азербайджан после обучения в Санкт-Петербургской консерватории, моим первым концертом стала симфоническая поэма Арифа Меликова "Сказка". После концерта он подошел ко мне, обнял, сказал напутственные слова молодому дирижеру. И в 2000 году в Стамбульской государственной опере мы записали первый компакт-диск и DVD-диск произведения Арифа Меликова "Легенда о любви". В проекте приняли участие балетная труппа и музыкальный коллектив оперного театра. Для меня большая честь, что я принял участие в реализации данного проекта. С тех пор и зародилась моя любовь к "Легенде о любви". И сегодня особо хотелось бы отметить огромную роль Фонда Гейдара Алиева в реализации этого проекта - это бесценно! Выражаю благодарность всем за участие и огромный труд! Очень жаль, что Ариф Меликов не увидел эти дни..." - добавил Ялчин Адигезалов.

Для исторической презентации Фондом Гейдара Алиева по оригинальным эскизам Симона Вирсаладзе были подготовлены 250 костюмов, а также декорации и реквизит. В основе либретто балета Арифа Меликова "Легенда о любви" лежит пьеса выдающегося турецкого поэта Назима Хикмета "Фархад и Ширин". Ариф Меликов работал над этим произведением, состоящим из 3-х действий и 7 картин, с 1958 года и за два года завершил его.

Премьера балета "Легенда о любви" состоялась 23 марта 1961 года в Ленинградском театре оперы и балета (ныне Санкт-Петербургский государственный академический Мариинский театр). Балетмейстером-постановщиком спектакля был Юрий Григорович, художником - Симон Вирсаладзе, а дирижером - маэстро Ниязи. В июле 1962 года состоялась премьера произведения на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

И для каждого участника творческого коллектива показ этого балета спустя более 60 лет является знаменательным историческим событием.

Шукюр Самедов, директор Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, народный артист, кларнетист: "Как известно, на протяжении многих лет балет Арифа Меликова "Легенда о любви" совершал триумфальное шествие по миру, был представлен на лучших сценах, и спустя много лет вновь ставится в Азербайджане. Это было мечтой Арифа Меликова, но, к большому сожалению, ему не суждено было вновь увидеть одно из своих ярких произведений на сцене на родной земле. В 2020 году этот спектакль должен был быть представлен в Баку, но помешала пандемия. Знаменательно, что в год 90-летия Арифа Меликова балет с участием азербайджанских музыкантов и артистов будет показан на родной земле автора. Для всех нас большая честь принять участие в столь грандиозном проекте. И думаю, что душа Арифа Меликова возрадуется на небесах".

Шахла Ибрагимова, народная артистка, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, первая скрипка оркестра: "Впечатления потрясающие! Это мечта каждого музыканта и артиста - стать участником грандиозного балета великого композитора Арифа Меликова "Легенда о любви". Конечно, мы неоднократно исполняли произведения Арифа Меликова, в том числе номера из балета "Легенда о любви", но впервые будем играть весь спектакль, который, бесспорно, станет значимым событием в культурной жизни страны и национального искусства. Это большое счастье для всего азербайджанского народа!".

Балет "Легенда о любви" и по сей день покоряет мировые сцены. Произведение неоднократно ставилось в постановке выдающихся балетмейстеров в более чем 60 театрах разных стран. Постановка была с восторгом встречена в США, Германии, Австрии, Болгарии, Великобритании, Бразилии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Италии, Казахстане, Египте, Узбекистане, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Украине, Японии и других странах.

Не случайно, что шедевр Арифа Меликова "Легенда о любви" представляется в "Год Гейдара Алиева". В 2023 году отмечается 100-летие гениальной личности, великого лидера Гейдара Алиева и 90-летие выдающегося композитора Арифа Меликова. Общенациональный лидер Гейдар Алиев высоко ценил талант и человеческие качества Арифа Меликова. В свою очередь Ариф Меликов отразил в своем творчестве любовь и уважение к общенациональному лидеру, которому посвящена 8-я симфония композитора под названием "Вечность".

Билеты на показ "Легенды о любви" можно приобрести в кассах города и на сайте iTicket.az.

Фото - Заур Мустафаев