Кукольный театр объявляет об открытии 92-го сезона

Азербайджанский государственный кукольный театр открывает 92-й сезон.

Как сообщили Day.Az в театре, по этому случаю состоялось заседание коллектива в расширенном составе.

Открывая мероприятие, директор учреждения, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде поздравил коллектив с началом нового сезона и пожелал всем новых творческих успехов.

Охарактеризовав прошлый сезон как плодотворный, руководитель театра перечислил успехи творческой труппы и отметил, что в этом сезоне также будут реализованы интересные проекты и новые творческие идеи. Он рассказал о подготовке спектаклей, вошедших в репертуар текущего сезона, и анонсировал новые инициативы.

Рашад Ахмедзаде также напомнил, что когда театр уходит на каникулы, кукольники с большим интересом участвуют в выездных спектаклях, культурно-социальных проектах. По его словам, в августе в освобожденном от оккупации городе Лачин состоялось выступление театра и показ спектакля-концерта подведомственного ему театра-студии "Оюг". Эти события стали частью мероприятий по случаю Дня города Лачин.

На встрече также были рассмотрены предусмотренные до конца года работы в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева и 150-летним юбилеем профессионального национального театра Азербайджана, объявлена дата открытия нового сезона.

Директор сообщил, что новый сезон театр откроет 15 сентября - в День знаний. В этот день юные зрители посмотрят новую театральную постановку- интересный спектакль "Мелиса"