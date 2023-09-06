В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли

С 18 по 28 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства.

В рамках фестиваля в Баку, Гяндже, Шамкире и городе Шуша на площадках под открытым небом и в различных пространствах пройдут концерты, спектакли, выставки, научные конференции, мастер-классы и другие мероприятия.

Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли проводится с 2009 года, традиционно первый день фестиваля совпадает с Днем национальной музыки.

В первый день фестиваля (18 сентября) коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета представит оперу "Лейли и Меджнун" в городе Шуша под открытом небом.

Также Азербайджанский государственный оркестр духовых инструментов представит праздничный концерт на Площади фонтанов в Баку.

В этот же день, вечером на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку, после долгого перерыва вновь на родине будет показан балет выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста Азербайджана Арифа Меликова "Легенда о любви", являющийся украшением репертуара ряда театров мира.

XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли запомнится в этом году специальными проектами для подростков и молодежи. Так, в парке Центра Гейдара Алиева выступит Оркестр народных инструментов в составе 200 человек, в который вошли учащиеся действующих в Баку детских музыкальных школ и солисты Азербайджанской государственной детской филармонии, будут организованы программы с участием юных талантов.

В дни фестиваля вокальные произведения Узеира Гаджибейли будут звучать в формате караоке в исполнении известных певцов в специально отведенных площадках в крупных торговых центрах Баку. Присоединиться к этому караоке сможет любой желающий.

В фестивальные дни известные музыканты и коллективы из США, Франции, Грузии, Хорватии, России, Сингапура и других стран представят различные программы в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Азербайджанском национальном музее искусств, Международном центре мугама, Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и других пространствах.