Во Франции открылась школа, где будут изучать азербайджанскую классику

В городе Селеста во Франции состоялась церемония открытия музыкальной школы Yamaha Musique School, которую создала азербайджанская пианистка, вокалист, дирижер и композитор Илаха Агуи, сообщила Trend сама директор школы, передает Day.Az.

В школе, рассчитанной на 70 мест, будет вестись преподавание по фортепиано и вокалу, а также изучаться мировое и азербайджанское музыкальное классическое искусство. В церемонии открытия приняли участие общественные деятели и представители образования, которые поздравили азербайджанского музыканта с открытием музыкальной школы и передали добрые пожелания.

Город Селеста (Sélestat) (немецкий вариант - Шлеттштадт (Schlettstadt)), расположен на реке Иль на границе с ФРГ, в 22 км к северу от Кольмара и 47 км к югу от Страсбурга. Это очень красивый и интересный город с богатой историей и обширным архитектурным наследием, который напоминает настоящий музейный заповедник под открытым небом.

Селесту называют городом гуманистов, так как здесь появились на свет известные личности (Беатус Ренанус, Мартин Буцер, Якоб Вимпфелинг Матиас Шурер, Иоганн Ментелин и др.), а также родиной новогодней ёлки.

Еще в XVI веке именно в этом эльзасском городе, который тогда еще принадлежал Германии и назывался Шлеттштадтом, появилась традиция накануне Рождества украшать ёлки.

Илаха Агуи родилась в Баку, училась на факультете специального менеджмента Западного университета. На протяжении последних 25 лет живет во французском городе Кольмар, где пропагандирует азербайджанское искусство. Является выпускницей дирижерского факультета и преподавателем национальной консерватории города Кольмар (Conservatoire National de Colmar). Она замужем, у нее трое детей.