В Баку открылся Международный фестиваль анимации ANIMAFILM

В Киноцентре "Низами" в Баку состоялось торжественное открытие 6-го Международного фестиваля анимации для детей и взрослых ANIMAFILM, сообщает Day.Az.

Фестиваль проходит с 6 по 10 сентября 2023 года при поддержке министерства культуры, Агентства кино Азербайджанской Республики и при организации Азербайджанской ассоциации анимации и ООО "PERI FILM".

В своем выступлении на вечере заместитель министра культуры Азербайджана Саадет Юсифова пожелала удачи участникам фестиваля.

Говоря о развитии анимации в стране, замминистра подчеркнула, что в планах создание школ анимации. Было отмечено, что работа ANIMAFILM вносит вклад в развитии анимации, и такие фестивали будут способствовать созданию связей между отечественными и зарубежными мультипликаторами.

Далее состоялся показ анимационного фильма "Hadis", режиссером которого является Назрин Агамалиева.

На мероприятии присутствовали члены жюри, представители организаций, оказывающие поддержку в организации фестиваля. В своих выступлениях они рассказали о значимости Международного фестиваля анимации для детей и взрослых ANIMAFILM.

Отметим, что все собранные средства от продажи билетов будут направлены на поддержку женщин-режиссеров страны.

6-й Фестиваль ANIMAFILM включает в себя три основные программы: конкурсную и внеконкурсную, а также программу для профессионалов. Из 174 фильмов из 46 стран, представленных на фестиваль, отборочная комиссия выбрала в конкурсную программу 39 работ из 13 стран. Эти фильмы будут соревноваться в 2 международных и 2 национальных категориях. Все выбранные фильмы будут оценены международным жюри и детской аудиторией, а победители награждены на церемонии закрытия фестиваля.

Во внеконкурсной программе состоится показ анимационных фильмов программы "Фильмы, снятые женщинами для женщин", а также номинированного на "Оскар" полнометражного фильма "Красная черепаха" (The Red Turtle) и удостоенного премии "Оскар" полнометражного фильма "Унесенные призраками" (Spirited Away) японской студии Ghibli, индийских анимационных фильмов, получивших различные награды. В программе "Классические азербайджанские анимационные фильмы" с участием Масуда Панахи состоятся показ и обсуждение его легендарной работы "Pıspısa xanım və Siçan bəy" (Tıq-Tıq Xanım). В рамках программы для профессионалов будут представлены местные анимационные кинопроекты и организованы встречи, мастер-классы и воркшопы с членами международного жюри, а также специально приглашёнными гостями.

Также в рамках фестиваля при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству будут организованы воркшоп и финансовая программа "Права женщин через анимационные фильмы". Принять участие в программе получат право пять авторов. Участники проекта пройдут обучение у Изабель Фавез и Оливье Катерина. Выбранные анимационные проекты будут представлены публике на "ANIMAFILM School: конкурс питчингов".

В состав международного жюри вошли - Исмаил Иман (Азербайджан), Изабель Фавез (Швейцария), Ана Чубинидзе (Грузия), Огтай Юсибов (Азербайджан, Финляндия), Оливье Катерин (Франция) и Техзиб Хурана (Индия).

Специальными гостями фестиваля являются - Масуд Панахи (Азербайджан, Германия), Кирит Кхурана (Индия), Мэттью Лайон (Канада) и Михаэль Дюдок де Вит (Нидерланды).

Директор фестиваля - председатель Азербайджанской ассоциации анимации Рашид Агамалиев.

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