Алигисмет Лалаев в жюри, а Шовги Гусейнов на сцене Международного театрального фестиваля "Белая Вежа"

Директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев в качестве члена жюри примет участие в ХХVII Международном театральном фестивале "Белая Вежа", который состоится в Бресте (Беларусь) с 8 по 16 сентября 2023 года, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

На фестивале, объединившем в этом году представителей культуры и искусства, театральных деятелей из России, Болгарии, Казахстана, Узбекистана и других стран, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр представит моноспектакль "Utancaq qız" (Кроткая) по мотивам повести Федора Достоевского.

Постановка будет продемонстрирована 10 сентября на сцене Брестского академического театра драмы. В спектакле занят актер театр, заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов.

Режиссером-постановщиком спектакля является народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова, автор идеи - Алигисмет Лалаев. Спектакль "Кроткая" - это исповедь человека, в критический момент пытающегося переосмыслить свою жизнь, свое прошлое. В монологе главного героя зрители чувствуют боль, одиночество, страдания...

Ранее моноспектакль "Utancaq qız" (Кроткая) завоевал награды ряда престижных театральных фестивалей.