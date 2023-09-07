Состоялась встреча министров культуры Азербайджана и Молдовы - ФОТО
Делегация Азербайджана во главе с министром культуры Адилем Керимли с третьего сентября находится с визитом в Китайской Народной Республике, сообщили Day.Az в ведомстве.
В рамках визита министр культуры Адиль Керимли провел встречу с министром культуры Молдовы Серджиу Проданом.
На встрече состоялось обсуждение текущего состояния отношений в сфере культуры между двумя странами, был отмечен широкий потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере.
Серджиу Продан выступил с предложением о проведении в следующем году Дней культуры Молдовы в Азербайджане. По данному предложению состоялся обмен мнениями.
Напомним, что ранее в рамках визита в Пекине состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли и министра культуры и туризма Китая Ху Хэпина в расширенном составе.
Также делегация Азербайджана приняла участие в церемонии открытия 6-й Международной культурной выставки "Шелковый путь" в городе Дуньхуан провинции Ганьсу. В текущем году в ней участвуют более 1 200 местных и иностранных представителей.
Наряду с этим, в рамках рабочего визита в Китай министр культуры Адиль Керимли принял участие в других мероприятиях и встречах.
Визит делегации Азербайджана в Китайскую Народную Республику продлится до девятого сентября.
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