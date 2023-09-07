В Русском доме Баку прошла презентация книги о Расуле Гамзатове

В Русском доме в Баку (РИКЦ) состоялась презентация книги, посвященной Расулу Гамзатову, одному из самых популярных советских писателей, народному поэту Дагестана. Автор книги - публицист и политолог Рейхан Мирзазаде. Книга "Поэт, покоривший сердца миллионов, - Расул Гамзатов" недавно вышла в свет. Издание приурочено к 100-летию поэта.

Как сообщает Day.Az, огромную ценность этого труда составляют многочисленные архивные фотографии, на которых Расул Гамзатов запечатлен вместе с политическими и общественными деятелями, выдающимися литераторами, учеными и музыкантами Азербайджана. В книге также приводятся письма и воспоминания главного героя, его проза и поэзия. Работа написана на азербайджанском языке, иллюстрирована художником Кенуль Мамедовой и оформлена дизайнером Лятифой Алиевой.

О том, почему личность Расула Гамзатова так интересна людям рассуждает автор книги Рейхан ханум Мирзазаде: "Расул Гамзатов - явление великого человеческого духа, художник века. Это дагестанская вершина мировой литературы. Его творчество - это единая книга. Книга мудрости и мужества, книга любви и боли, книга молитв и проклятий, книга истины и веры, книга благородства и добра, книга мгновений и вечности. Поэт всегда был большим гуманистом, его творчество переполнено любовью к жизни, людям, земле, миру. Широта творческого горизонта, восхождение гармонии, новые творческие открытия, балансирование между таинственным и познанным, небесным и земным - это основные черты его творчества".

Рейхан ханым считает, что творчество поэта актуально и в наши дни: "Как сказал сам Расул Гамзатов, у поэта всего три наставника: первый - земля, на которой он родился, второй - природа, третий - умная книга. Думаю, что творчество Расула Гамзатова всегда будет актуальным, нужным и важным. Потому что его творчество - это великая поэзия мировой литературы. Он не только имеет принадлежность к своему народу, он имеет принадлежность ко всему миру. Он мировой поэт, он мировой политик, он мировой друг. У него всегда было чистое сердце, уважение к людям, он всегда желал, чтобы мир жил в спокойствии, чтобы люди жили дружно, чтобы дети были счастливыми. Его произведения всегда актуальны! Я желаю, чтобы в нашей стране его выпускали огромными тиражами. Чтобы его читали дети, юноши, наши школьники, наши студенты. Потому что его поэзия - это огромное сокровище. И молодое поколение должно изучать его творчество".

Мероприятие прошло при полном аншлаге. Среди гостей были народный поэт Азербайджана Вахид Азиз, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, заслуженный артист Азербайджана Нофель Велиев, который подготовил выступление вместе со своими студентами-второкурсниками. Также мероприятие посетили представители правительства Дагестана, сотрудник посольства РФ, советник по культурным вопросам Павел Кузнецов, председатель Общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев и многие другие.

Презентация книги не единственное событие, связанное с именем великого поэта. В октябре 2023 года Русский дом в Баку планирует провести большое мероприятие, посвященное 100-летию Расула Гамзатова. Об этом АЗЕРТАДЖ рассказала Вафа Гаврилова, куратор культурных проектов Русского дома: "В рамках 100-летия Расула Гамзатова масштабные мероприятия пройдут не только в России, но и в Азербайджане. Начиная с сегодняшнего дня мы празднуем это событие презентацией книги и продолжим праздновать 8 октября литературно-музыкальным мероприятием на сцене Мугам Центра. Позже в Баку также приедут гости из Дагестана, которые будут выступать на сцене Дворца имени Гейдара Алиева".