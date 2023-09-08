Натиг Расулзаде рассказал об участии в форуме в Санкт-Петербурге

Народный писатель, вице-президент ПЕН-клуба Азербайджана Натиг Расулзаде представляет страну на форуме "Петербургский диалог", который проходит на тему "Образование на русском: тенденции и перспективы".

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend сам Расулзаде.

После того, как форум открыл ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета, академик Игорь Максимцев, слово было предоставлено Натигу Расулзаде.

В своем выступлении Натиг Расулзаде рассказал, что недавно в городах Азербайджана - Шамахы и Баку прошел Форум азербайджанского языка и литературы, на котором были затронуты вопросы дальнейшего развития национального языка и литературы.

Также он рассказал, что в Азербайджане действует более 300 школ с обучением на русском языке, более 15 тысяч граждан страны обучаются на отделениях русского языка в вузах, функционируют Государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна, Бакинский славянский университет, Бакинский филиал Московского государственного университета (МГУ) имени М.В.Ломоносова, Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, Русский дом, издаются книги и журналы на русском языке и действуют СМИ, реализуются различные проекты и т.д.

Натиг Расулзаде также коснулся в своем выступлении деятельности ПЕН-клуба Азербайджана, который более 10 лет сотрудничает с известным российским сервисом электронных и аудиокниг "Литрес", рекомендуя как для чтения, так и для прослушивания в формате аудиокниг произведения азербайджанских авторов, которые с каждым днем приобретают все большую популярность.

Форум проходит в городе Санкт-Петербург (Россия), среди его участников представители стран СНГ, а также Китая, Индии, Пакистана и т.д.