Ильгар Мусаев снялся в российском сериале "Превратности любви" в Турции

Актер кино и Бакинского муниципального театра Ильгар Мусаев сыграл одну из главных ролей в российском сериале "Превратности любви", сообщает Day.Az. Фильм, снятый в жанре мелодрамы и психологической драмы, будет представлен на телеканале "Россия 1" с 16 сентября. Съемки прошли в Москве и турецких городах Фетхие, Анталья и Даламан.

"Фильм очень интересный, с закрученным сюжетом и каскадерскими трюками, прекрасным актерским составом. Режиссер сериала Анатолий Артамонов, который учился в США, известен своими успешными проектами. В фильме я сыграл образ человека, у которого серьезные проблемы в семье, что отражается на окружающих. Думаю, что картина обязательно понравится зрителям", - сказал Trend Life Ильгар Мусаев.

Дана Корнилова - успешный финансовый консультант. Она уверена, что в жизни, как и в работе, всё надо рассчитывать и планировать. Но когда Дану бросает любимый, и её увольняют с работы, планировать становится нечего. Тогда она решает изменить свою жизнь - едет в Турцию заниматься парусным спортом. Там Дана знакомится с Александром - русским эмигрантом, владельцем небольшого кафе на пляже, а руководитель школы парусного спорта Тимур почти сразу же предлагает девушке руку и сердце. Дана остаётся жить в Турции и впервые в жизни решает покориться чувствам. Но едва Дана делится в социальных сетях фотографиями со свадьбы, в ее жизни начинают происходить весьма странные события...

Режиссер - Анатолий Артамонов, автор сценария - Елена Вахрушева, оператор - Роман Бурденюк. В главных ролях - Марина Митрофанова, Дарья Фекленко, Алексей Нестеренко, Антон Денисенко, Мария Осипова, Ольга Саханова, Кадыр Саидхарун.