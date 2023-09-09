"Арбузный фестиваль" в Ичеришехер – сочный плод на картинах азербайджанских художников

В Zaman Art Gallery, расположенной в старинной части Баку - Ичеришехер, открылась коллективная выставка работ азербайджанских художников "Арбузный фестиваль", сообщает Day.Az.

Вошедшие в экспозицию работы позволяют окунуться в атмосферу прошедшего лета. Основная идея выставки заключается в представлении разнообразия изображения одного и того же объекта разными художниками.

В экспозицию вошли работы известных азербайджанских художников, среди них - Нияз Наджафов, Фарид Расулов, Тора Агабекова, Махмуд Рустамов, Наира Рустамова, Элияр Алимирзоев, Ирина Эльдарова, Инна Костина, Рафаил Алиев, Диана Алиева, Эльдар Бабазаде, Вюгар Али, Мир Азер Абдуллаев, Анар Гусейнзаде, Гюнель Равилова, Бахруз Кенгерли, Вюсаля Агаразиева, Орхан Гараев, Айсель Амирова, Джавид Мамедов, Рауф Шамильзаде, Магеррам Али, Рена Тагиева, Мамед Рашидов, Марта Рамазанова, Афаг Акперова, Алина Игнатова, Сахиб Ягубов.

Название выставки "Арбузный фестиваль" в полной мере оправдывает себя, стены галереи украшали картины с изображением спелых арбузов. Большинство художников использовали сочные краски, и арбузы на картинах выглядели ну очень аппетитно.

Заслуженный художник Азербайджана Ирина Эльдарова представила картину под названием "За маму, за папу". Сюжет произведения - мама и папа кормят свое чадо арбузом, но работа художника несет более глубокий посыл.

"Арбуз - это лето, жара, море, пляж... Это разрезанные на пляже кусочки арбуза, сыра и вокруг, конечно, семья. Сюжет картины - родители уговаривают своего ребенка съесть еще один кусочек, повторяя "за маму, за папу". Выражение "за маму, за папу" подразумевает большую, глубокую тему. Ведь ребенок не может не съесть еще один кусочек за своих самых любимых людей. То есть мама и папа - это практически Родина, так растут люди...", - сказала Trend Life Ирина Эльдарова, добавив, что планирует создать серию картин под таким названием.

Рассматривая картину Гюнель Равиловой, кажется, что дольки арбуза - это кораблики с алыми парусами, плывущие по морю.

"Это не первая моя картина, на которой изображен арбуз. Вообще я работаю на тему пословиц, а как знаете, в азербайджанском фольклоре много пословиц, связанных с арбузом, например - "Два арбуза в одной руке не удержишь" и другие. Идея выставки мне понравилась сразу, решила написать такую картину, здесь и дольки арбуза словно алые паруса, и скатерть на песке, и море, и наши абшеронские дачи..." - отметила Равилова.

Вюсаля Агаразиева рассказала, что арбуз - один из ее любимых летних плодов, и тема выставки ей показалась крайне интересной.

"Арбуз сам по себе интересный, колоритный плод, в работах я постаралась передать его форму и цвет. В подобной стилистике у меня уже были работы, теперь я продолжила их на тему арбуза. Сейчас экспериментирую, работаю с деревом. Так вначале создаю диджитал, а затем вручную принтую на дерево, а сверху обрабатываю красками", - подчеркнула Агаразиева.

Отметим, что выставка продлится до 9 октября 2023 года.