Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с народным художником Тофигом Агабабаевым, которому исполнилось 95 лет, сообщили Day.Az в ведомстве.

Во встрече приняли участие председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, деятели культуры, сотрудники министерства.

Министр культуры поздравил видного представителя азербайджанской школы живописи с 95-летием, подчеркнул его вклад в азербайджанскую культуру и изобразительное искусство, а также отметил эффективную деятельность Тофига Агабабаева в пропаганде нашей богатой культуры.

Адиль Керимли вручил мастеру кисти Почетный диплом министерства за вклад в развитие и пропаганду азербайджанской культуры.

Тофиг Агабабаев выразил признательность за оказанное внимание.

Отметим, что Тофиг Агабабаев - автор произведений в области монументально-декоративного искусства, графики и живописи.