На Sea Breeze Walk of Fame состоялась церемония закладки звезды всемирно известного Alessandro Safina

На территории Sea Breeze Resort на берегу Каспийского моря состоялась торжественная церемония закладки звезды всемирно известного итальянского оперного и эстрадного исполнителя Alessandro Safina, сообщает Day.Az.

Пройдя под овации зрителей по красной дорожке, итальянский тенор Алессандро Сафина и народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) поделились впечатлениями о знаменательном событии. Среди почетных гостей были заместитель посла Италии в Азербайджане Марвин Сенига, один из организаторов международного фестиваля "ЖАРА", основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников и другие.

Sea Breeze Walk of Famе - первая достопримечательность в Азербайджане, посвященная выдающимся и известным артистам, музыкантам, актерам и художникам нашей страны, а также всего мира, созданная по инициативе владельца Sea Breeze, народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова. Ранее были заложены звезды в честь в честь легендарных артистов - народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева и его супруги народной артистки СССР и России Тамары Синявской, народной артистки СССР и Грузии Нани Брегвадзе, британского музыканта и эстрадного певца Энгельберта Хампердинка.

Алессандро Сафина неоднократно посещал Баку, выступал с сольными концертами, принимал участие в различных проектах.

"Очень рад вас здесь всех видеть! Алессандро - мой большой друг, и он часто приезжает в Баку, принимал участие в фестивале "ЖАРА". Алессандро - всемирно известная звезда, но что более важно, он большой фанат Азербайджана, нашего народа, культуры и кухни. Здесь его все любят!", - отметил Эмин Агаларов.

Итальянский исполнитель выразил искреннюю признательность Эмину Агаларову за достойную оценку его творческой деятельности, а также отметил, какое большое впечатление на него произвела композиция легендарного Муслима Магомаева "Синяя вечность", когда он ее впервые услышал.

"Мне очень понравилась эта необыкновенная песня и я сразу же в нее влюбился. И тогда я спросил у Эмина, можно ли будет ее исполнить на итальянском языке. Супруга Муслима Магомаева Тамара Синявская дала согласие на перевод, за что ей очень благодарен. После этого я сам написал текст на итальянском языке. Вместе с Эмином мы записали эту песню, чем я очень горжусь и благодарен, что у меня есть такой коллега как Эмин. Для меня большая честь, что моя звезда появилась на Аллее славы в Sea Breeze. Спасибо Эмину за такой приятный подарок и за дружбу!"", - сказал Алессандро Сафина.

Рядом со звездой также расположено информационное табло о яркой творческой жизни артиста.

Алессандро Сафина - итальянский лирический тенор, прославившийся вокалом и разнообразием исполняемой музыки, один из самых востребованных исполнителей мировой академической сцены. Исполнял главные партии в операх "Богема", "Севильский цирюльник", "Капулети и Монтекки", "Любовный напиток", "Русалка", "Евгений Онегин". Также принимал участие в постановках оперетт "Сисси", "Роз-Мари", "Орфей в аду" и "Весёлая вдова". Сафина уделял большое внимание религиозно-духовному репертуару: он исполнил "Мессу" Гуно в Базилике Сен-Дени, "Мессу ди глория" Пуччини и "Маленькую торжественную мессу". В свое время артист был признан журналом "People" одним из самых красивых мужчин мира. Но поклонники все же ценят его именно за привлекательность голоса. Он поет как классику, так и песни в современной обработке, а сам определяет жанр своего исполнения как поп-опера. Большой успех ему принес сингл Luna из альбома Insieme a te. Композиция продержалась на вершине голландского хит-парада в течение 14 недель, а сам альбом стал там четырежды платиновым и был выпущен еще в трех десятках стран. Помимо певческой карьеры, снялся в кино. Он сыграл самого себя в сериале "Клон" и исполнил роль художника Марио Каварадосси в вольной экранизации оперы Джакомо Пуччини "Тоска" под названием "Tosca e altre due". С большим успехом совершал мировое турне.