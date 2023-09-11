Бакинский театр марионеток готовится к старту нового сезона

16 сентября начинается новый театральный сезон в Бакинском театре марионеток. Жители и гости столицы смогут посетить этот уникальный театр и посмотреть его потрясающие спектакли. Сезон откроется знаменитой постановкой "Лейли и Меджнун".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, официально театр марионеток был учрежден 20 апреля 1988 года при Союзе театральных деятелей Азербайджана. Первый спектакль был поставлен по оперетте Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан". Его премьера состоялась в августе 1990 года во Франции. В 1993 году театр получил статус муниципального театра, а с 2013 года был принят в структуру Администрации "Ичеришехер". В 2016 году театр впервые получил возможность работать на постоянной сцене. В его репертуаре имеется два спектакля по произведениям Узеира Гаджибейли: оперетта "Аршин мал алан" и опера "Лейли и Меджнун". Миссией театра марионеток является популяризация творческого наследия Узеира Гаджибейли.

О том, что ждет нас в этом сезоне, рассказывает основатель и художественный руководитель театра, режиссер и художник Тарлан Горчу.

- Тарлан муаллим, сезон открывается спектаклем "Лейли и Меджнун", который стал визитной карточкой вашего театра. В чем его успех, на ваш взгляд?

- Да, действительно, "Лейли и Меджнун" - это наш брендовый, если так можно сказать, спектакль. И тому, наверное, есть не одна причина. Во-первых, это гениальная музыка Узеира Гаджибейли; на мой взгляд, это самое великое произведение композитора. Во-вторых, это наиболее современная сценическая интерпретация данного произведения на сегодняшний день. В-третьих, это куклы марионетки, которые никогда раньше не замахивались на столь сложное произведение в нашей стране, да еще и оперу, да еще и трагедию! Конечно, еще нужно отметить мастерство актеров, высокохудожественное исполнение самих кукол марионеток, декораций, совершенно филигранное световое решение. А впрочем, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

- Как идет подготовка к новому театральному сезону?

- Летом был проведен полный технический осмотр театра и сцены. С начала сентября начались репетиции и уже 16 числа сезон откроется. Ждем всех с нетерпением в нашем театре!

- Что ожидает зрителя в новом сезоне?

- К концу 2023 года нам обещали открыть финансирование на новый спектакль. Мы хотим начать работу над спектаклем "Ашуг-Гариб". Наши постановки довольно сложные и делаются, к сожалению, долго. Но будем надеяться, что все пойдет хорошо и через пару лет мы сможем порадовать зрителей новым спектаклем.