Руфат Гасанов освобожден от занимаемой должности
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Руфат Гасанов освобожден от должности начальника управления аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджанской Республики.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в министерстве культуры.

Гасанов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Напомним, что Руфат Гасанов также является генеральным директором Агентства кино Азербайджанской Республики.