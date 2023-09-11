https://news.day.az/culture/1596768.html Руфат Гасанов освобожден от занимаемой должности
Руфат Гасанов освобожден от занимаемой должности
Руфат Гасанов освобожден от должности начальника управления аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджанской Республики.
Об этом в понедельник сообщили Day.Az в министерстве культуры.
Гасанов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Напомним, что Руфат Гасанов также является генеральным директором Агентства кино Азербайджанской Республики.
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