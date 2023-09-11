Заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров выступит в Казахстане

Заслуженный артист Азербайджана, оперный певец, доктор философии по искусствоведению Ильхам Назаров выступит на сцене Казахской государственной филармонии имени Жамбыла в городе Алматы, сообщает Day.Az.

Программа под названием "Жемчужины хоровой музыки", приуроченная к открытию концертного сезона Государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова, будет представлена вниманию слушателей 12 сентября.

В программе выступят заслуженный деятель Казахстана Зарина Алтынбаева (сопрано), заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров (контратенор), Ирина Гавриленко (орган) и Государственный академический симфонический оркестр Республики Казахстан имени Т. Абдрашева.