Тюркский мир Венгрии

Азербайджанские художники приняли участие в "Тематических встречах художников тюркского мира", организованных ТЮРКСОЙ и венгерским фондом "Лакителек" и приуроченных к 200-летию со дня рождения известного венгерского поэта Шандора Петёфи, сообщает Day.Az.

В реализации проекта в Лакителеке (Венгрия) приняли участие 11 живописцев из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана.

Азербайджан представили народные художники Сакит Мамедов, Ариф Азиз, а также художница Наргиз Гулиева.

В ходе 10-дневной работы в творческом лагере "Лакителек" художники создали полотна, вдохновленные произведениями венгерского поэта Шандора Петёфи.

По итогам проекта состоялась выставка, на которой были представлены произведения участников "Тематических встреч художников тюркского мира".

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Национального собрания Венгрии Шандор Лежак, посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде, главы дипломатических миссий других стран, участвующих в выставке.

Экспонируемые работы были с большим интересом приняты гостями мероприятия. В свою очередь авторы произведений отметили, что в ходе реализации проекта они получили возможность ближе познакомиться с венгерской культурой, искусством и литературой.