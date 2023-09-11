В Баку назвали имена победителей Международного фестиваля анимации ANIMAFILM

В Киноцентре "Низами" в Баку прошло закрытие 6-го Международного фестиваля анимации для детей и взрослых ANIMAFILM, сообщает Day.Az.

Фестиваль прошел при поддержке министерства культуры, Агентства кино Азербайджанской Республики и при организации Азербайджанской ассоциации анимации и ООО "PERI FILM".

В этом году все собранные средства от продажи билетов будут направлены на поддержку женщин-режиссеров страны.

В состав международного жюри вошли Исмаил Иман (Азербайджан), Изабель Фавез (Швейцария), Ана Чубинидзе (Грузия), Огтай Юсибов (Азербайджан, Финляндия), Оливье Катерин (Франция) и Техзиб Хурана (Индия).

Гран-при в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" международной конкурсной программы завоевала работа "The End of War" (Конец войны, режиссер Лэй Чэнь, Китай).

В категории "Лучший короткометражный анимационный фильм для детей" международной конкурсной программы победителем стала анимационная картина "Everywhere" (Повсюду, режиссеры - Степ Чун и Кай Чан Нг, Гонконг).

В местной конкурсной программе награду в номинации "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм" завоевала лента "Stolen Spring" (Baharın oğurlanması/Похищение весны) режиссера Александра Ширинова. Еще одним победителем в этой категории стала работа "The Half - If WeDie" (Birdən ölsək/ Если умрем) режиссера Равана Мурадова. Победители в данной категории получат право на поездку на Международный фестиваль анимационного кино (Annecy International Animation Film Festival) во Францию в 2024 году.

В категории "Лучший азербайджанский студенческий короткометражный анимационный фильм" награду завоевала картина "Empty Spaces" (Boş yerlər/Пустые места) режиссера Аян Новрузлу. Этот фильм также стал победителем конкурса зрительских симпатий.

Также в рамках фестиваля при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству были организованы воркшоп и финансовая программа "Права женщин через анимационные фильмы". Первое место в этой программе занял фильм "Züleyxa Seyidməmmədova" (Зулейха Сеидмамедова) режиссера Мехрибан Алиевой, второе место - лента "Üzük" (Кольцо) режиссера Лейлы Новрузовой.

В заключение мероприятия выступили директор фестиваля, председатель Азербайджанской ассоциации анимации Рашид Агамалиев и креативный директор Назрин Агамалиева, которые выразили признательность всем, кто оказал поддержку в проведении фестиваля.

Отметим, что 6-й Фестиваль ANIMAFILM включал в себя три основные программы: конкурсную и внеконкурсную, а также программу для профессионалов. В конкурсную программу вошли 39 работ авторов из 13 стран.

Специальными гостями фестиваля были - Масуд Панахи (Азербайджан, Германия), Кирит Кхурана (Индия), Мэттью Лайон (Канада) и Михаэль Дюдок де Вит (Нидерланды), чья работа "Отец и дочь" удостоена ряда международных призов, в том числе премии "Оскар" в 2001 году в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" и премии BAFTA в 2001 году в категории "Лучшая анимационная короткометражка".

В этом году партнерами фестиваля были Союз кинематографистов Азербайджана, Федерация творческих индустрий Азербайджана, посольство Чехии, посольство Франции и Французский институт в Азербайджане, Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси и другие организации.

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