В АМИ Trend состоялась презентация документального фильма "Qaraxanbəyli döyüşü" ("Битва за Караханбейли"), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В документальной кинокартине увековечен героический подвиг азербайджанских военнослужащих в битве за село Караханбейли Физулинского района Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Документальная кинолента снята "Replay media", она повествует об освобождении села Караханбейли Физулинского района 1-ым механизированным танковым батальоном в ходе 44-дневной Отечественной войны.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В презентации приняли участие видные общественные деятели, представители общественных организаций, члены семьи ветеранов и шехидов 44-дневной Отечественной войны.

До показа фильма было отмечено, что автор идеи документальной киноленты - Джейхун Сафаров, режиссер-постановщик - Алекпер Гусейнли.

При работе над документальным фильмом его создатели вдохновились художественной кинокартиной "Dolu" ("Град"), сценарий к которой написал депутат Милли Меджлиса (парламент), поэт и писатель Агиль Аббас, а режиссером является заслуженный деятель искусств Азербайджана Эльхан Джафаров.

В своем выступлении Агиль Аббас отметил, что интересным фактом является то, что сюжет фильма построен на кадрах, снятых азербайджанскими военнослужащими.

"Данный фильм и подобные документальные картины должны представляться более широкой общественности", - сказал он.

Командир 1-го механизированного танкового батальона Эльчин Аллахвердиев отметил, что 44-дневная Отечественная война - символ героизма азербайджанского народа, азербайджанской армии.

Он подчеркнул, что в 2020 году доблестная азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева одержала Славную Победу.

Эльчин Аллахвердиев выразил признательность всем, кто работал над фильмом, отметив, что в нем увековечена память о шехидах.

Режиссер-постановщик фильма Алекпер Гусейнли отметил, что в фильме демонстрируются кадры, снятые военнослужащими 1-го механизированного танкового батальона, поэтому фильм полностью отражает реальные условия боя. Также в киноленту вошло интервью командира батальона.

"В фильм вошли реальные кадры, снятые азербайджанскими военнослужащими. Эти кадры снимали шехиды, ветераны 44-дневной Отечественной войны. Хронометраж фильма 55 минут. После премьеры фильм будет представлен в интернет-пространстве", - сказал режиссер.