В России начался прием заявок на получение стипендии имени Муслима Магомаева

Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева объявил о приеме заявок на получение стипендии имени Муслима Магомаева на 2023-2024 учебный год в рамках программы для студентов выпускных курсов российских государственных музыкальных вузов, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт фонда.

Заявки принимаются по 10 октября 2023 года (включительно).

Именная стипендия учреждена Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева для студентов выпускного года обучения дневных (некоммерческих) отделений государственных музыкальных высших учебных заведений России с целью поддержки одаренных студентов. Именная стипендия назначается на конкурсной основе. Претендент должен иметь хорошую и отличную успеваемость по профильным дисциплинам.