В старинной части Баку - Ичери шехер стартовал турнир по нардам среди ветеранов

В старинной части Баку - Ичери шехер стартовал турнир под названием "Oyunçu aparsın" (Пусть победит сильнейший) по длинным нардам среди ветеранов, организованный с 12 по 17 сентября Советом ветеранов "Ичери шехер", ОО "Üçüncü Bahar" (Третья весна) и Ассоциацией национальных видов спорта Азербайджана при поддержке Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" (DTMQİ) и министерства молодежи и спорта, сообщает Day.Az.

На открытии выступили генеральный секретарь Ассоциации национальных видов спорта Азербайджана Сеймур Гурбанов, заместитель председателя Совета ветеранов "Ичери шехер" Саладдин Аллахвердиев, со-основатель ОО "Üçüncü Bahar" Нармин Ганиева, заместитель председателя аппарата DTMQİ Рамин Исрафилов, начальник отдела по работе с гражданами и внутреннему контролю DTMQİ Агалар Алиев и другие.

Главная цель - организация досуга среди старшего поколения. В турнире, который проходит по олимпийской системе, принимают участие 32 игрока. По правилам, победитель выявляется в результате одного таса (трех баллов), а зары выбрасываются стаканом. Лучшие по итогам соревнования будут отмечены ценными призами.

Нарды - самая любимая настольная игра в Азербайджане. В эту игру играют везде: дома, на улице, в чайхане, в сквере на лавочке... А доски для игры в нарды в Азербайджане давно стали произведениями декоративно-прикладного искусства. Их украшают живописью, резьбой, инкрустацией, маркетри, выжиганием... На сегодняшний день нарды пользуются широкой популярностью во всем мире. Имеется множество разновидностей игры в нарды, отличающихся правилами ходов, ставок, начальным положением и другими деталями. В общей сложности существует 101 игра. Однако основных разновидностей игры две - короткие и длинные нарды.