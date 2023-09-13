Актеры музыкального театра принимают участие в международном фестивале

Молодые актеры Азербайджанского государственного академического музыкального театра Ниджат Али и Нармин Алиева принимают участие в Международном театральном фестивале TeART-Kokşe-2023, который проводится в Казахстане в рамках проекта "Казахстан в глобальном мире".

Об этом Day.Az сообщили в театре.

Актеры продолжают на этом фестивале репетиции в рамках мастер-классов, проводимых под руководством опытных преподавателей Российской государственной академии театрального искусства.