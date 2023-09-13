https://news.day.az/culture/1597318.html Актеры музыкального театра принимают участие в международном фестивале
Актеры музыкального театра принимают участие в международном фестивале
Молодые актеры Азербайджанского государственного академического музыкального театра Ниджат Али и Нармин Алиева принимают участие в Международном театральном фестивале TeART-Kokşe-2023, который проводится в Казахстане в рамках проекта "Казахстан в глобальном мире".
Об этом Day.Az сообщили в театре.
Актеры продолжают на этом фестивале репетиции в рамках мастер-классов, проводимых под руководством опытных преподавателей Российской государственной академии театрального искусства.
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