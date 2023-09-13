В Баку покажут "Музыку на коврах"

По случаю Дня национальной музыки, который ежегодно отмечается в стране 18 сентября, в Азербайджанском национальном музее ковра в Баку откроется выставка "Музыка на коврах" и будет организована концертная программа для детей, сообщили Day.Az в музее.

На выставке, открытие которой состоится 16 сентября, будут представлены 11 портретных и сюжетных ковров с богатой композицией и гобеленов из музейной коллекции, связанные с музыкой.

Это портретные ковры, посвященные выдающимся композиторам - Узеиру Гаджибейли, Гара Гараеву и Дмитрию Шостаковичу, за авторством народных художников Азербайджана Таира Салахова и Эльдара Микаилзаде, интересные сюжетные произведения художников по ковру Гюльмурада Бабирова и Басти Шарифа, а также художников Павла Кузьменко, Риммы Эминовой и Фаига Ибрагимова.

Эти идеальные с художественно-технической точки зрения произведения, выполненные в стиле миниатюры и реализма, отражают великолепный синтез классической и народной музыки, мугама и национальных танцев, народных музыкальных инструментов и ковровых узоров.

Выставка продлится до 28 сентября.

Концертная программа, посвященная Дню национальной музыки, состоится при взаимном сотрудничестве детского отдела музея и Детской музыкальной школы №7 имени Г. Сарабского, учащиеся которой исполнят красивейшие классические и современные музыкальные композиции, а также прочтут патриотические стихи.