Узбекистан выпускает марки в честь жемчужины тюркского мира - города Шуша

По случаю провозглашения города Шуша культурной столицей тюркского мира в 2023 году Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане реализовал проект по выпуску специальной серии памятных почтовых марок, посвященных Шуше.

Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева.

Проект Ozarbayjonning qadimiy Shusha shahri Turkiy dunyoning madaniy poytaxti был поддержан соответствующими государственными структурами и Центральной почтой Узбекистана. Планируется выпуск марки в обращение как внутри страны, так и за рубежом.

На почтовых марках изображены Шушинская крепость, флаг Азербайджана, завораживающая природа Карабаха, город Шуша, всемирно известные мыслители, поэты, музыканты и другие прославленные уроженцы края, элементы национальной культуры, в том числе музыкальные инструменты, а также цветок харыбюльбюль - символ Карабаха, города Шуша и Победы, одержанной в Отечественной войне в 2020 году.

По информации Азербайджанского культурного Центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, уже проведено несколько мероприятий, посвященных городу Шуша, который объявлен ТЮРКСОЙ культурной столицей тюркского мира в этом году. При поддержке Международного фонда тюркской культуры и наследия и министерств культуры обеих стран в Узбекистане прошли "Дни города Шуша". В разделе Википедии на узбекском языке размещены статьи о Шуше, были организованы медиатуры представителей узбекских СМИ в Шушу и Карабах, а в ближайшее время будет опубликовано энциклопедическое издание о городе на нескольких языках. Как сообщили в центре, мероприятия в рамках проекта будут продолжаться до конца года.

Памятные почтовые марки серии "Древний азербайджанский город Шуша - культурная столица тюркского мира" будут отправлены в музеи Узбекистана и Азербайджана, а также представителям государства и правительства обеих стран. Презентация серии состоится в Ташкенте и Баку.