https://news.day.az/culture/1597457.html Национальные музеи истории Азербайджана и Молдовы расширяют связи
Национальные музеи истории Азербайджана и Молдовы расширяют связи
Национальные музеи истории Азербайджана и Молдовы подписали Меморандум о сотрудничестве.
Как сообщили Day.Az в музее истории Азербайджана, документ касается сохранения и пропаганды культурного наследия, а также расширения научных и культурных связей.
На церемонии подписания, в которой также приняла участие заместитель директора Национального музея истории Молдовы Ливия Сирбу, директор Национального музея истории Азербайджана академик Наиля Велиханлы рассказала о деятельности и научных связях возглавляемого ею учреждения.
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