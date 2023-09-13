Национальные музеи истории Азербайджана и Молдовы расширяют связи

Национальные музеи истории Азербайджана и Молдовы подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили Day.Az в музее истории Азербайджана, документ касается сохранения и пропаганды культурного наследия, а также расширения научных и культурных связей.

На церемонии подписания, в которой также приняла участие заместитель директора Национального музея истории Молдовы Ливия Сирбу, директор Национального музея истории Азербайджана академик Наиля Велиханлы рассказала о деятельности и научных связях возглавляемого ею учреждения.