Заслуженный артист Сахиб Пашазаде принял участие в международном музыкальном фестивале в Китае

Директор Международного центра мугама, исполнитель на таре, заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия международного музыкального фестиваля в городе Шэньчжэнь (Китай), организованного в рамках инициативы "Пояс и путь", сообщили Day.Az в пресс-службе Международного центра мугама.

Открытие фестиваля состоялось в одном из самых больших в Китае концертных залов - ShenZhen Concert Hall.

Наряду с Сахибом Пашазаде, в качестве почетных гостей торжественной церемонии на одной сцене выступили американский тенор Джонатан Тетельман, румынская оперная певица Анджела Георгиу, румынский дирижер Чиприан Теодорашку, итальянский пианист Эдоардо Турбил и другие известные деятели искусства. Символическое открытие фестиваля провели почетные музыкальные гости.

На вечере Сахиб Пашазаде в сопровождении Шэньчжэньского симфонического оркестра исполнил "Рапсодию Чахаргях" Гасана Рзаева и китайскую народную музыку.

Наряду с выступлением, Сахиб Пашазаде предоставил обширную информацию об азербайджанском мугаме и музыкальном инструменте тар в ходе брифинга с участием представителей более 30 СМИ.

Отметим, что музыкальный фестиваль завершится 31 октября. Всего в ходе мероприятий фестиваля в различных пространствах города будет представлено 59 концертных программ.

Стратегия инициативы "Пояс и путь" (ранее известная как "Один пояс, один путь") была выдвинута в 2013 году. Она предусматривает расширение экономического сотрудничества Китая со странами Европы и другими странами мира за счет восстановления исторического Шелкового пути в новой версии.

Проводимый Международный музыкальный фестиваль играет важную роль в популяризации культуры и искусства разных стран.