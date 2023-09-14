В Узбекистане пройдет персональная выставка Чингиза Фарзалиева

В Академии художеств Узбекистана 14 сентября откроется персональная выставка известного азербайджанского художника, заслуженного деятеля искусств, директора Азербайджанского национального музея искусств, почетного академика Академии художеств Узбекистана Чингиза Фарзалиева под названием "Чаша радости", сообщили Day.Az в музее.

Экспозиция пройдет при совместной организации министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского национального музея искусств и Академии художеств Узбекистана, при партнерстве Союза художников Азербайджана и Азербайджанской государственной академии художеств.

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и служит развитию культурных связей между двумя странами.

В экспозицию войдут около 40 произведений из работ, созданных художником с первых лет творческой деятельности и до сегодняшнего дня.

Координатор проекта - заведующая отделом международных связей Азербайджанского национального музея искусств Кенуль Рафиева.

Выставка продлится до 21 сентября 2023 года.