Как правило говоря о фильмах, на авансцену всегда выходят режиссеры и актеры, тогда как специалисты создающие кадры почему-то всегда остаются в тени. Ведь зритель видит готовый фильм глазами кинооператора, так как именно этот специалист решает как снимать то, что предлагает ему режиссер, и отвечает за художественное единство всех кадров и сцен в картине. Более того, работа кинооператора не ограничивается технической частью - в этой профессии есть и большая доля творчества, ведь оператору нужно уметь заранее видеть хорошие кадры, буквально рисовать их в реальности, а затем переносить на пленку и передавать зрителю. Зачастую оператор должен проделывать настоящие трюки с камерой для того, чтобы снять хороший кадр и достичь необходимого эффекта.

Одним из таких кинооператоров был заслуженный работник культуры Азербайджана Айдын Мансуров, которому сегодня исполнилось бы 70 лет, сообщает Day.Az.

Айдын Мансуров родился 14 сентября 1953 года в музыкальной семье в Баку. Его прадед, Мешади Мелик бек Мансуров, был музыкантом, прекрасно играл на таре, кяманче, сазе, гармоне и дефе. Дед, Мешади Сулейман бек Мансуров, славился как меценат и прекрасный знаток мугама, виртуозный исполнитель тара. Отец был прославленный тарист, народный артист Азербайджана Бахрам Мансуров. В их доме постоянно проходили вечера мугама с участием именитых ханенде и музыкантов, гостей из других стран. И не случайно сыновья выбрали творческий путь. Его братья - известные в стране личности. Один из них - композитор, автор множества хитов и произведений, народный артист Азербайджана Эльдар Мансуров. Второй - тарист, солист Государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Эльхан Мансуров.

Айдын Мансуров поначалу также выбрал музыкальный путь, окончил факультет дирижирования Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы, затем на протяжении около семи лет вел преподавательскую деятельность. Но интерес к киноискусству взял вверх и в тридцать лет он решил посвятить себя этой сфере. С 1983 по 2005 работал кинооператором на Азербайджанском государственном телевидении, а затем, вплоть до своей смерти (30 декабря 2017) на Общественном телевидении Азербайджана. За эти годы он был оператором-постановщиком множества телевизионных, художественных и документальных фильмов, ряд которых вошли в историю национальной культуры ("Kənddən gələn var", "Şirin bulbul", "Qeybdən gələn səs", "Manqurt", "Tənha durna uçuşu" и другие).

Кадры фильмов увековечили память кинооператора.