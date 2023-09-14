Заслуженный артист Сахиб Пашазаде выступил в качестве почетного гостя на церемонии открытия международного музыкального фестиваля в Китае

В китайском городе Шэньчжэн в рамках инициативы "Пояс и путь" стартовал международный музыкальный фестиваль. Церемония открытия фестиваля состоялась в одном из крупнейших концертных залов Китая - ShenZhen Concert Hall.

Как сообщает Day.Az, нашу страну на церемонии открытия фестиваля представил заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде.

В качестве почетных гостей торжественной церемонии на одну сцену с Сахибом Пашазаде в качестве почетных гостей вышли американский тенор Джонатан Тетельман, румынская оперная певица Анжела Георгиу, дирижер Чиприан Теодораску, итальянский пианист Эдоардо Турбиль и другие знаменитости.

Официальное символическое открытие фестиваля провели именно почетные музыкальные гости. Совместно с Шэньчжэньским симфоническим оркестром Сахиб Пашазаде представил "Рапсодию Чахаргях" Гасана Рзаева и композицию китайской народной музыки. На брифинге, организованном с участием более 30 СМИ в день открытия фестиваля, тарист также подробно рассказал об азербайджанском мугаме и таре на английском языке.

Музыкальный фестиваль завершится 31 октября. Всего в рамках фестиваля, который продлится около двух месяцев, в различных частях города будет представлено 59 концертных программ.

Стратегия инициативы "Пояс и путь" (предыдущее название "Один пояс, один путь") была запущена в 2013 году. Стратегия предусматривает расширение экономического сотрудничества Китая с Европой и другими странами мира путем восстановления исторического Шелкового пути в новой версии. В качестве инициативы стратегия впервые была анонсирована в сентябре 2013 года во время официального визита китайского лидера в Казахстан под названием "Экономический пояс Шелкового пути". Фестиваль, организованный в честь стратегии, играет важную роль в популяризации культуры и искусства разных стран. Международный музыкальный фестиваль, проходящий в рамках инициативы "Пояс и путь", объединяющий известных деятелей искусства со всего мира, стал культурным событием международного уровня, проводимым муниципальным правительством Шэньчжэня с 2017 года. Поэтому концерт открытия известных исполнителей из стран, расположенных на маршруте "Пояс и путь" считается одним из главных музыкальных мероприятий фестиваля. На фестивале выступят 2500 артистов из более чем 60 городов.