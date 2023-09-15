Кремлевский оркестр России выступит под управлением азербайджанского дирижера Муртузы Бюльбюля
Камерный состав Государственного Кремлевского оркестра России выступит под управлением азербайджанского дирижёра Муртузы Бюльбюля, сообщает Day.Az.
Концертная программа будет представлена 30 сентября на сцене Малого зала Московского концертного зала "Зарядье". В программе прозвучит камерная музыка Дмитрия Шостаковича и Гара Гараева.
Отметим, что Муртуза Бюльбюль является внуком основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя, педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля, сыном видного композитора, исполнителя, общественного деятеля, посла Азербайджана в России, народного артиста Полада Бюльбюльоглу.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре