Кремлевский оркестр России выступит под управлением азербайджанского дирижера Муртузы Бюльбюля
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Камерный состав Государственного Кремлевского оркестра России выступит под управлением азербайджанского дирижёра Муртузы Бюльбюля, сообщает Day.Az.

Концертная программа будет представлена 30 сентября на сцене Малого зала Московского концертного зала "Зарядье". В программе прозвучит камерная музыка Дмитрия Шостаковича и Гара Гараева.

Отметим, что Муртуза Бюльбюль является внуком основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя, педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля, сыном видного композитора, исполнителя, общественного деятеля, посла Азербайджана в России, народного артиста Полада Бюльбюльоглу.