В Азербайджане продлен срок подачи документов на конкурс кинопроектов

Продлен срок подачи документов на конкурс кинопроектов, объявленный Агентством кино при министерстве культуры Азербайджанской Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

О проведении конкурса, целями которого являются поддержка со стороны государства развития сферы кино, продвижение кинематографической деятельности и повышение опыта местных кинематографистов, производство фильмов, пропагандирующих национально-духовные и общечеловеческие ценности, а также поддержка частного сектора, было объявлено 18 июля 2023 года.

Было предусмотрено, что заявки на конкурс будут приниматься до 15 сентября 2023 года по категориям - кинокартины, коммерческие фильмы, авторские (документальные) фильмы, дебютные и студенческие фильмы, производство которых будет осуществляться по госзаказу независимыми продюсерскими центрами и иными юридическими лицами, функционирующими в сфере кинематографии.

Принимая во внимание, что конкурс такого масштаба проводится в стране впервые, и необходимо определенное время для подготовки участниками качественных кинопроектов, а также важность вовлечения в процесс большего количества юридических и физических лиц, занимающихся кинодеятельностью, первый этап конкурса (прием проектов) решено продлить до 1 октября 2023 года.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Агентства кино Азербайджанской Республики.