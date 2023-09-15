В Париже расцвели азербайджанские розы

Еще с древних времен цветам присваивали различные значения, использовали их, чтобы рассказывать друг другу о чувствах, о которых было не принято говорить вслух. Язык цветов (флориография) был особенно популярен в викторианскую эпоху. Хотя сейчас цветы считаются обычным подарком или дополнением к нему на праздники, в них всё же можно вложить тайное послание, которое предстоит расшифровать получателю. Роза - один из самых противоречивых символов, которой приписывается значения чистоты, жизни, спокойствия, благодарности, симпатии, но одновременно страсти и желания, и даже горя и траура. Красные, розовые, белые, желтые, черные... - каждый цветок в зависимости от цвета выражает разные оттенки чувства. Для Нияза Наджафова это еще возможность показать свой внутренний мир и выразить отношение к внешнему.

В арт-салоне Menart Fair центра Palais d'Iéna состоялось открытие экспозиции азербайджанского художника под названием "Rose(s) c est la vie" из серии "Цветы", сообщили Day.Az в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA). Выставка организована Galerie Dix9 - Hélène Lacharmoise.

Нияза Наджафова можно смело назвать одним из наиболее эксцентричных современных художников, работы которого несут сильнейшее эмоциональное восприятие. На выставке представлены цветочные экспозиции художника, созданные в масляных красках на полотнах, а также на картоне, дереве, льняной ткани т.д. Эти работы могут порой казаться странными, хотя и обладают универсальной привлекательностью. На созданных цветах в вазах Ниязи Наджафова можно разглядеть различные образы, посредством которых художник предоставляет зрителям возможность дать волю своим чувствам и видению мира.

Нияз Наджафов родился в Баку в 1968 году. Является одним из самых востребованных современных художников как у себя на родине, так и в Париже, где проживает с начала 2009 года. Представлял Азербайджан на международных выставках. Его работы выставлены в ведущих галереях Баку, штаб-квартире ООН, во Дворце Наций в Женеве, находятся в музеях и частных коллекциях в России, США, Германии, Дании, Франции, Египте, Италии и т.д.