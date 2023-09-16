Последние данные о состоянии Игоря Николаева

Народный артист РФ, певец и композитор Игорь Николаев находится в больнице в плановом порядке. Он не в реанимации, поводов для беспокойства нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил источник в окружении музыканта.

"С ним все нормально, говорили вот только что. Он не в реанимации. Планово он в больнице", - сказал источник.