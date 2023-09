В Баку открылась мультисенсорная выставка Джамили Гаджиевой "Septem"

В Музейном центре Министерства культуры Азербайджана состоялось открытие персональной выставки художницы Джамили Гаджиевой под названием "Septem", привлекшее внимание любителей искусства, культурных деятелей и ценителей природы, сообщает Day.Az.

Выпускница Азербайджанского государственного экономического университета начинает творческий процесс, продолжив обучение в Государственной академии художеств Азербайджана и Флорентийской академии классических искусств. Ее привлекает творчество импрессионистов, проникнувшись личными историями основоположников направления, которых художница находит в каждом из произведений свое прочтение. Практикуя композицию и рисунок почти 10 лет, талантливая художница начинает экспериментировать с творчеством, делая акцент на красках полотен и философии своих работ. Так возникает идея серии работ под названием "Septem", что в переводе с латинского означает "7" - счастливое число автора, или "Сентябрь".

Выставка "Septem" представляет собой погружение в мир неповторимой красоты природы и старых сельских поселений через глаза талантливой художницы Джамили Гаджиевой. Вдохновленная классическим реализмом и импрессионизмом, Джамиля создает пейзажи и натюрморты, которые не только впечатляют, но и вызывают глубокую духовную связь. Джамиля представила публике коллекцию из 40 картин, включая произведение, посвященное родной Шуше (Джыдыр-дюзю), под девизом "Now we are free" (Теперь мы свободны).

На открытии выставки гостей поразила мультисенсорная концепция, придающая каждой картине новую глубину. Зрители могли не только видеть произведения искусства, но и ощущать их благодаря ароматизации экспозиционных залов и звукам природы. Каждая картина Джамили сопровождается цифровой версией, созданной с использованием искусственного интеллекта, что послужило симбиозом человеческой эмоциональности и своеобразного видения искусственного интеллекта.

Выставка "Septem" будет открыта до 17 сентября. Время работы экспозиции: с 10:00 до 18:00 (вход свободный).

