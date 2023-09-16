Сотканные портреты азербайджанских композиторов

В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку открылась выставка под названием "Музыка на коврах", а также была представлена концертная программа с участием юных исполнителей, сообщает в субботу Day.Az.

Мероприятие организовано по случаю Дня национальной музыки, который ежегодно отмечается в стране 18 сентября.

В экспозицию вошли 11 портретных и сюжетных ковров с богатой композицией и гобеленов из музейной коллекции, связанные с музыкальной сферой.

Среди них портретные ковры, посвященные выдающимся композиторам - Узеиру Гаджибейли, Гара Гараеву и Дмитрию Шостаковичу, за авторством народных художников Азербайджана Таира Салахова и Эльдара Микаилзаде, интересные сюжетные произведения художников по ковру Гюльмурада Бабирова и Басти Шарифа, а также художников Павла Кузьменко, Риммы Эминовой и Фаига Ибрагимова.

Эти идеальные с художественно-технической точки зрения произведения, выполненные в стиле миниатюры и реализма, отражают великолепный синтез классической и народной музыки, мугама и национальных танцев, народных музыкальных инструментов и ковровых узоров.

Выставка вызвала большой интерес среди посетителей музея, в числе которых было много иностранных гостей.

Концертная программа, посвященная Дню национальной музыки, прошла при взаимном сотрудничестве детского отдела музея и Детской музыкальной школы №7 имени Г. Сарабского. Учащиеся музыкальной школы исполнили красивейшие классические и современные музыкальные композиции, среди которых произведения выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Также воспитанниками школы были продекламированы патриотические стихи. На мероприятии была продемонстрирована видеоинсталляция, подготовленная на основе узоров и композиций азербайджанских ковров.

Выставка продлится до 28 сентября.