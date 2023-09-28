На сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 27 ноября в 20.00 с концертом выступит талантливый саксофонист, яркий представитель известной в Азербайджане музыкальной династии Теймур Сулейманбейли, сообщает Day.Az.

В концертной программе под названием "20 лет на сцене" примут участие известные азербайджанские артисты - коллеги и друзья Теймура Сулейманбейли.

Среди звёздных гостей вечера народные артисты Азербайджана Тунзаля Агаева и Самир Джафаров, заслуженные артисты Рашад Гашимов, Акиф Сулейманбейли, Ламия Керимова, а также группа RAST и известный певец Азад Шабанов.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/teymur-suleymanbeyli/99998

Телефон для справок: (051) 303 35 40

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.