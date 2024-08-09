Ежегодно 9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. Зародившись в США как неофициальное торжество, праздник со временем стал международным, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Во всех странах он отмечается писателями, поэтами, издателями, сотрудниками типографий и книжных магазинов, библиотеками и, конечно, самой многочисленной группой поклонников литературы - читателями.

Теми читателями, благодаря которым книги живут, они востребованы. И неважно, тратят ли они на приобретение книг деньги или посещают библиотеки, читают ли бумажные версии или пользуются электронными книгами. Важны мысли автора, которые развивают фантазию и воображение, помогают знакомиться с новыми странами и людьми, узнавать факты из прошлого, заглядывать в будущее и даже переноситься в новые вымышленные миры.

Любовь к книге начинается с детства. Самое большое достижение любого родителя - привить ребенку любовь к чтению. Наполнять с детства его внутренний мир светлым и добрым содержанием. На примере правильных произведений учить совершать добрые поступки, оказывать помощь, быть милосердным и отзывчивым.

Для многих людей чтение является основным хобби. Это увлечение не требует какой-то особенной подготовки, экипировки и затрат, за исключением средств на приобретение книги, выделенной части свободного времени на ее чтение, а также обстановки, которая не будет мешать погрузиться в мир литературного произведения.

Одним из явлений современной жизни стали и электронные книги. Они позволяют читателю всегда иметь при себе огромное количество литературных произведений в компактном гаджете. Владелец устройства может по своему усмотрению и на свой вкус выбрать книги для своей электронной библиотеки.

Тут уже речь идет о вкусах и предпочтениях: кто-то стремится идти в ногу со временем, находя это удобным, а для кого-то книга - это непременно печатная продукция, бумажный том, который можно с трепетом взять в руки с книжной полки, полистать и читать только в таком виде.

Те, кто присоединяется к празднованию этого дня, отмечают его по-разному. Для кого-то лучший вариант - выделить время, найти спокойное место и забыть хоть ненадолго о повседневных проблемах, взяв в руки книгу и почитав в свое удовольствие. Другим в радость просто побродить по книжному магазину, купив так долго ожидавший своего покупателя на полке роман.

Книжные магазины и издательства ко Дню книголюбов проводят выставки и ярмарки-распродажи. Писатели организуют презентации своих новых произведений, раздавая читателям автографы на память. Так происходит популяризация чтения - одна из задач этого праздника.

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