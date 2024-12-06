Искусство кяманчи в Агдаше - культурное наследие ЮНЕСКО

В рамках проекта "Sənətkarın dostu", организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры министерства культуры Азербайджана (MEMİM) при поддержке Центрально-Аранского регионального управления культуры, состоится встреча с заслуженным артистом, доцентом Азербайджанской национальной консерватории, исполнителем на кяманче Эльнуром Ахмедовым, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Встреча, которая пройдет 11 декабря в Детской музыкальной школе №1 имени Габиля Алиева в городе Агдаш, будет посвящена музыкальному инструменту кяманча, традиции исполнения на нем, роли кяманчи в развитии профессиональной музыкальной культуры, педагогической деятельности, а также речь пойдет о стимулировании творчества детей и молодежи.

"Изготовление струнного музыкального инструмента кяманча и исполнительское искусство" входят в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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