Скончался известный французский режиссер

Известный французский кинорежиссер Ив Буассе скончался в возрасте 86 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал RTL.

Уточняется, что кинорежиссер несколько дней находился в госпитале в Леваллуа-Перре недалеко от Парижа.

Ив Буассе окончил Институт высшего кинообразования Франции. В 1970-х он являлся лидером французского политического кино. Его самый известный фильм - "Это случилось в праздник" (Dupont Lajoie, 1975), который был основан на расистских убийствах в Марселе. Этот фильм получил специальный приз жюри и еще две награды 25-го Берлинского кинофестиваля. В последние годы занимался проектами для телевидения.