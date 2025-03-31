https://news.day.az/culture/1740827.html Скончался известный французский режиссер Известный французский кинорежиссер Ив Буассе скончался в возрасте 86 лет. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал RTL. Уточняется, что кинорежиссер несколько дней находился в госпитале в Леваллуа-Перре недалеко от Парижа. Ив Буассе окончил Институт высшего кинообразования Франции.
Скончался известный французский режиссер
Известный французский кинорежиссер Ив Буассе скончался в возрасте 86 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал RTL.
Уточняется, что кинорежиссер несколько дней находился в госпитале в Леваллуа-Перре недалеко от Парижа.
Ив Буассе окончил Институт высшего кинообразования Франции. В 1970-х он являлся лидером французского политического кино. Его самый известный фильм - "Это случилось в праздник" (Dupont Lajoie, 1975), который был основан на расистских убийствах в Марселе. Этот фильм получил специальный приз жюри и еще две награды 25-го Берлинского кинофестиваля. В последние годы занимался проектами для телевидения.
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