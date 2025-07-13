Карловы Вары подводят итоги 59‑го кинофестиваля

59-й Международный кинофестиваль Карловы Вары завершил свою работу.

Как сообщает Day.Az, главный приз конкурсного киносмотра достался документальному фильму словацкого режиссера Миро Ремо "Лучше сойти с ума в дремучем лесу" о необычных отшельниках, живущих в заповедных лесах горного региона Шумава. Герои картины близнецы Франтишек и Ондржей Клишик - вечные дети, живущие в волшебном мире в окружении своих любимых домашних животных.

Премию президента карловарского фестиваля получил монтажер Иржи Брожек. Его карьера началась в 1970-х годах, он работал с Иржи Менцелем, Верой Хитиловой, Ладиславом Смоляком, Карелом Кахиней и многими другими известными кинематографистами.

Специальный приз жюри был присужден иранской картине "Бидад" режиссера Сохейл Бейраги о девушке, которая, несмотря на строгости режима, лишающего женщин практически всех прав, стремится к воплощению своей мечты - она хочет петь.

Жюри кинофестиваля также высоко оценило искусство чешской актрисы Катержины Фалбровой, сыгравшей в картине "Хормейстер".

Приз зрительских симпатий ежедневной газеты Právo получил документальный фильм "Мы должны вставить это в раму!" о президенте Кинофестиваля Карловы Вары Иржи Бартошке, который скончался 8 мая 2025 года.

Премия за выдающийся вклад в киноискусство вручена шведскому актеру, продюсеру и сценаристу Стеллану Скарсгарду, который представил на фестивале в Карловых Варах фильм "Сентиментальная ценность" (Sentimental Value) режиссера Йоакима Триера.