"Картинная галерея" Day.Az: Приглушенная палитра - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Рона Хикса.

Рон Хикс родился в 1965 году, в городе Колумбус, штат Огайо. Получил художественное образование в Колумбийском колледже искусств и дизайна, институте искусств штата Колорадо и Лиге студентов-художников в Денвере. Работы Рона Хикса можно охарактеризовать как смесь стилей "representational art" и импрессионизма.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.