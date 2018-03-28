"Картинная галерея" Day.Az: Кубинский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Луиса Гарсии.

Луис Мигель Риверо Гарсия - кубинский художник, который переводит на свои картины свою страсть к женщинам и детям. Его живопись полна пыла и эмоций. Мы ощущаем в его картинах всю энергию, которая в нём бушует.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.