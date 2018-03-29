"Картинная галерея" Day.Az: Эксперименты Михеля Фолкерса - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Михеля Фолкерса.

Михель Фолкерс - нидерландский художник. Родился в 1982 году в Нидерландах. В конце 90-х он начал экспериментировать с граффити в Амстердаме. В течение многих лет он продолжал активно разбрызгивать краску из аэрозольных баллончиков, делая несложные рисунки и рисуя буквы на стенах, а когда он стал старше, граффити эволюционировали в более художественный, но всё же уличный стиль, однако теперь он также начал экспериментировать на холсте.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.