"Картинная галерея" Day.Az: Мои картины - это открытый мир - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Юбера Олливье.

Юбер Олливье - французский художник. Родился в октябре 1970 года, в Изере. Изучал искусство в Париже, после чего начал карьеру дизайнера, иллюстратора и графического дизайнера. Его последняя мастерская находится в лесу Прованса. Он рисует уже более 10 лет, в основном, маслом на холсте.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.