"Картинная галерея" Day.Az: Далёкая реальность и умеренный сюрреализм - ВИДЕО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Йохана Шмидта.

Йохан Шмидт - немецкий художник. Родился в 1947 году в Германии. Йохан всегда испытывал любовь к живописи и особенно желание работать с текстурами. После ранней карьеры в области дизайна, а затем переподготовки в качестве учителя, он в семидесятых годах отправился в путешествие через Сахару и обширные равнины Западной Африки.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.