"Картинная галерея" Day.Az: Картины, полные южного света - ФОТО
1 апреля 2018 01:36 153
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Карин Бартоли.
Карин Бартоли - французский художник. Родилась в 1971 году в Аяччо на Корсике. Образование получила в "Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts" в Марселе, которую окончила в 1997 году. С момента окончания школы она решила посвятить всё своё время живописи.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!