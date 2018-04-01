"Картинная галерея" Day.Az: Картины, полные южного света - ФОТО

1 апреля 2018 01:36

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Карин Бартоли.

Карин Бартоли - французский художник. Родилась в 1971 году в Аяччо на Корсике. Образование получила в "Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts" в Марселе, которую окончила в 1997 году. С момента окончания школы она решила посвятить всё своё время живописи.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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